Alan Wake Remastered s’offre 7 minutes de gameplay en 4K

Prévu pour sortir dans une petite semaine, Alan Wake Remastered va faire revivre l’un des jeux cultes de Remedy avec un lissage graphique bienvenue, qui offrira de nouveaux modèles 3D ainsi qu’un affichage en 4K. Et justement, c’est du côté de chez IGN qui l’on peut avoir un premier aperçu de ce que donnera le jeu avec ce nouvel enrobage visuel.

Une nuit d’horreur en 4K

On peut donc découvrir 7 minutes de gameplay, le tout en 4K, afin d’apprécier au mieux cette nouvelle version du jeu. C’est effectivement bien moins flou et plus fluide que sur Xbox 360, avec des modèles 3D plus convaincant lors des cinématiques, et nul doute que les fans apprécieront de retrouver l’ambiance si unique du jeu.

Alan Wake Remastered sera disponible le 5 octobre prochain sur PC, uniquement via l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.