Alan Wake 2 prend un peu de retard, mais le jeu de Remedy sortira toujours en octobre

Il va falloir prendre votre mal en patience encore un peu plus longtemps avant de découvrir les dernières aventures de l’écrivain. Remedy nous annonce aujourd’hui que la sortie d’Alan Wake 2 est reportée au 27 octobre, au lieu du 17 octobre comme cela était initialement prévu.

Un tout petit report justifié par le studio, qui indique vouloir s’écarter de la grosse période de mi-octobre pour laisser respirer un peu plus le portefeuille de chacun, étant donné le nombre important de sorties durant les premières semaines du mois. Et on ne va pas vraiment s’en plaindre.

An update from the Alan Wake 2 team: we're moving Alan Wake 2's launch from October 17 to October 27.

October is an amazing month for game launches and we hope this date shift gives more space for everyone to enjoy their favorite games.

We can't wait to show you what everyone's… pic.twitter.com/GpLxyr2xvY

— Alan Wake 2 (@alanwake) August 17, 2023