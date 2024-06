Alan Wake 2 : Remedy ne s’en cache plus, le premier DLC du jeu devrait être présenté lors du Summer Game Fest

Le dernier tweet en date du compte d’Alan Wake 2 ne laisse plus de place au doute. Avec une fausse affiche et un hashtag Night Springs, on nous donne rendez-vous le 7 juin prochain (dès 23 heures), soit la date du Summer Game Fest. Sachant que Remedy n’a jamais vraiment caché sa future présence lors du show de Geoff Keighley, il est désormais certain qu’Alan Wake présentera son premier DLC durant la conférence.

Dark Triangle Coffee. Just coffee, nothing else. Have a sip at Night Springs' One and Only Coffee World.

Join the percolation on June 7th… in Night Springs.#NightSprings pic.twitter.com/qzXEwVxDWB

— Alan Wake 2 (@alanwake) June 4, 2024