Danghost se dévoile avec un premier trailer et du gameplay commenté

Lors de notre nouvel AG French Direct, le studio toulousain Umeshu Lovers en a profité pour annoncer en vidéo son premier jeu, Danghost. Et en plus du trailer d’annonce, le soft se fend aussi d’une vidéo de gameplay commenté, afin de mieux cerner les mécaniques du jeu.

C’est l’heure de la chasse aux Danghosts

Outre le trailer d’annonce, cette vidéo de gameplay commenté nous permet d’en apprendre plus sur le gameplay du soft. A mi-chemin entre un Puyo Puyo Tetris voire un Candy Crush, Danghost prend ainsi la forme d’un puzzle-game. Tout du moins, à première vue, puisqu’il se lorgne sur certaines mécaniques des jeux de combat. Vous devez créer une chaine de Danghosts de couleur en les plaçant depuis le haut de votre bâtiment, puis ensuite lancer une urne de même couleur afin de les capturer, et créer naturellement une réaction en chaine pour scorer.

Tout ceci fera augmenter une jauge de pouvoirs qui en fonction du personnage choisi, matérialisera un malus sur l’adversaire comme masquer la couleur des Danghosts, voire vous obliger à utiliser des rochers à lancer à la place des Danghosts. Le multijoueur est plutôt fun en somme, et sachez que le titre proposera pas moins de 12 personnages jouables à sa sortie, et un mode histoire si situant sur l’île de la loutre sera de la partie. Ici, ce mode s’offrira des mini-jeux, du puzzle-game traditionnel, ainsi que des boss à combattre.

Autant dire que les amateurs de puzzle-game à la Candy Crush ou Puyo Puyo Tetris devraient y trouver leur compte, et notez que Danghost sortira en fin d’année sur PC. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également jeter un oeil sur notre preview et notre interview, afin d’en apprendre plus sur la production de Umeshu Lovers.