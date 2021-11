Plus d’une décennie après la sortie du troisième volet, Age of Empires revient avec un quatrième opus. Sorti ce 28 octobre sur PC, Age of Empires IV nous a fait de belles promesses, tout en partant d’un postulat de base proche du second épisode. Mais est-ce qu’il s’agit toujours du roi du STR ? Est-ce que les nouveautés fonctionnent bien ? C’est ce que l’on vous présente dans ce test en vidéo.