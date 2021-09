Age of Empires IV : Période, nouveautés, gameplay… Tout savoir en 5 minutes

Cela fait désormais quatre ans que les équipes derrière Age of Empires IV développent le jeu. Mais ça y est, on s’approche enfin de la date de sortie. C’est grâce à Relic Entertainement que l’on doit ce retour. Le studio a notamment fait ses armes sur la série des Warhammer, et prend donc les commandes de ce quatrième opus que l’on attend depuis maintenant plus de 15 ans.

La sortie de Age of Empires IV est fixée au 28 octobre 2021 sur PC et sera directement dans le Game Pass (PC et Cloud). Pour tout connaître de ce futur épisode, on vous résume toutes les informations en vidéo.