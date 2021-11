AG French Direct : Comment et où regarder l’événement dès demain 17 heures

C’est presque le grand jour pour l’AG French Direct. Dès demain, le 3 novembre, à 17 heures, notre événement maison reviendra pour une troisième édition riche en surprises, qui mettra à nouveau en avant les productions françaises et francophones. Afin de ne rien manquer de cet événement, on fait le point ensemble sur la diffusion de l’émission et des lives qui suivront après.

Une émission riche en découvertes

Pour rappel, l’AG French Direct est un événement organisé par ActuGaming, qui se déroule en deux temps. La première partie de l’événement sera une émission d’une durée de 1h30, type Nintendo Direct, durant laquelle vous verrez plus de 40 jeux français et francophones présenter de nouvelles images, avec même des jeux indépendants qui seront révélés pour la première fois lors d’un événement médiatique. Le show comptera également la présence d’éditeurs reconnus qui viendront nous présenter les dernières nouvelles sur certains de leurs jeux attendus.

Pour regarder cette émission, c’est très simple. Il suffit de vous rendre sur YouTube via la vidéo ci-dessous, où vous pourrez assister à l’émission qui commencera dès le 3 novembre à 17 heures. Si vous ratez le live, pas de problème, la vidéo ci-dessus servira également de replay dès que la présentation sera terminée. Elle sera aussi diffusée sur notre chaîne Twitch et sur Facebook.

Deux jours de lives

Une fois l’émission terminée, la deuxième partie de l’événement prend place avec deux jours de lives en compagnie des studios qui étaient présents lors du show. Pour cette troisième édition, ces lives seront présentés et animés par ExServ, qui recevra les développeurs et développeuses derrière les jeux français et francophones de demain.

Dès 18h30 le 3 novembre, lorsque l’émission sera terminée, ExServ prendra donc le relais, toujours sur notre chaîne YouTube, avec des créneaux d’environ 25 minutes par studio et par jeu. Le 3 novembre, vous retrouverez donc des lives de 18h30 à 22 heures. Dès le 4 novembre, les lives reprendront à partir de 17 heures jusqu’à 21h30, toujours en compagnie d’ExServ.

Durant ces lives, vous assisterez à des démos inédites de certains jeux tout en en apprenant un peu plus sur les coulisses de développement de nombreux studios. Vous pourrez également interagir avec les développeurs et développeuses via le tchat, afin de leur poser des questions sur leur travail.

Les liens pour accéder à ces deux journées de streams sont disponibles ci-dessous. Rendez-vous donc dès demain 17 heures pour assister à ce programme chargé, on compte sur vous !