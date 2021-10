AG French Direct : L’édition du 3 novembre dévoile un teaser

On se rapproche tout doucement de la troisième édition de l’AG French Direct, qui aura lieu dans une semaine tout pile, le 3 novembre prochain. Afin de faire grimper encore un peu plus l’impatience, nous pouvons aujourd’hui vous dévoiler un premier teaser qui donne quelques indications sur les jeux qui seront présents durant l’émission !

Rendez-vous dans une semaine

Pour rappel, l’AG French Direct est une émission de type Nintendo Direct organisée et financée par ActuGaming et qui a pour but de mettre en lumière les jeux français et francophones, avec des nouveaux trailers, du gameplay exclusif et des journaux de développeurs inédits, le tout en français.

Après deux éditions en août 2020 et en mars 2021, l’AG French Direct reviendra donc ce 3 novembre à 17 heures pour présenter plus d’une quarantaine de jeux.

Et puisque le programme est bien chargé cette fois-ci, on a vu les choses en grand avec une émission qui durera 1h30, ce qui laissera ainsi le temps à certains jeux d’être présentés un peu plus en détails. Entre des jeux déjà annoncés qui donneront des nouvelles et des annonces exclusives à découvrir le jour-J, vous pourrez découvrir de très nombreux jeux développés par des studios français ou francophones. Parmi les participants, vous retrouverez notamment :

Nacon

Isthar Games

Dear Villagers

Hibernian Workshop

PID Games

Just For Games

Dotemu

Mi-Clos Studio

Shiro Games

Comme précisé auparavant, cette émission sera présentée par l’animatrice et journaliste Salomé Lagresle, et cette année, nous avons le plaisir d’accueillir ExServ, qui animera les lives qui seront diffusés après l’émission principale. Durant ces lives, vous pourrez retrouver certains développeurs et développeuses de jeux présentés durant l’AG French Direct. En plus des lives du 3 novembre, une autre session de stream aura lieu le 4 novembre dès 17 heures, avec encore quelques heures en compagnie des talents français et francophones.

Où regarder l’AG French Direct du 3 novembre ?

L’AG French Direct sera diffusé ce 3 novembre à 17 heures sur notre chaîne YouTube. Vous retrouverez également la conférence principale sur via Facebook, Twitch et d’autres partenaires, mais le post-show avec compagnie d’ExServ aura lieu sur YouTube.

Si vous ne pouvez pas assister à l’événement en direct, pas de panique, un replay complet de l’émission principale et des lives post-show sera proposé, pour ne rien manquer. Vous retrouverez également l’intégralité des jeux présentés directement sur notre site avec de très nombreux articles qui vous attendent, comme des interviews, et ce directement sur la page de l’événement.

On espère voir nombreux et nombreuses le 3 novembre, et on compte sur votre soutien !