AG Awards 2019 : Les résultats seront donnés ce soir, suivez l’annonce avec nous

Comme chaque année, nous organisons les AG Awards 2019, nos récompenses de fin d’année. A travers de multiples catégories (meilleure bande-son, jeu de l’année, baffe artistique…), nous élisons les titres qui ont mérité notre attention cette année, et pourquoi. Que ce soit les prix du public ou les jeux de l’équipe, sachez que l’annonce sera faite ce soir !

Rendez-vous jeudi 19 décembre

C’est ainsi que l’on vous annoncera les grands gagnants ainsi que LE jeu de l’année 2019 ce jeudi 19 décembre aux alentours de 20 heures 30. On vous présentera les vainqueurs à la fois sur notre WebTV en live, au cours d’une émission, ainsi que sur le site. Bien sûr, on fera part des gagnants également sur les réseaux sociaux.

Pour ne pas louper l’annonce :

En premier lieu, on vous prépare une émission sur notre WebTV où l’on vous annoncera catégorie par catégorie les grands vainqueurs. Puis on vous partage plusieurs articles pour détailler nos choix et pourquoi avoir voté ce jeu, notamment pour le GOTY 2019.

Bien sûr, vous avez encore quelques heures pour voter à travers les différentes catégories . Vous retrouverez également tous nos sujets AG Awards 2019 dans notre section dédiée.

Rendez-vous ce soir !