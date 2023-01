Activision-Blizzard : Microsoft veut assigner Sony en justice, ce qui pourrait obliger ce dernier à dévoiler ses futurs jeux

C’est l’heure du rebondissement hebdomadaire qui vous est offert dans le cadre du rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft. Petit rappel des derniers faits : la FTC (l’organisme de régulation sur le marché américain) a déclaré poursuivre Microsoft dans le but de bloquer le rachat de l’éditeur de Call of Duty, suite à son enquête sur cette acquisition. Si ce procès reste encore confiné dans le cadre interne de la FTC (comprenez par là qu’on ne parle pas encore de procès fédéral), Microsoft entend bien se défendre tandis que l’organisme cherche à remporter n’importe quel victoire. Et c’est Sony qui pourrait avoir un rôle primordial à jouer dans tout cela.

Ce n’est pas comme cela que l’on voyait le prochain State of Play

Aujourd’hui, on apprend que dans le cadre de cette poursuite, Microsoft a décidé d’assigner Sony à comparaitre dans le but de prouver certains points essentiels de la défense du constructeur américain, à savoir que même s’il était un jour privé de Call of Duty, PlayStation restera leader sur le marché avec une production intense et un line-up fort. Pour illustrer cela, Microsoft souhaite donc que Sony vienne à la barre afin que ce dernier révèle des informations confidentielles, probablement sur ses futures productions.

La réponse de Sony aurait dû être apportée la semaine dernière, mais le délai a été augmenté jusqu’au 27 janvier. VGC rapporte que Sony et Microsoft sont actuellement en cours de négociations à ce sujet (pour connaître les limites à établir sur la révélation des futurs plans du constructeur japonais), mais on ignore encore comment Sony va répondre à cet appel.

Si Sony se voit contraint de révéler ces informations, rien ne dit pour autant qu’elles sortiront du cadre du procès et qu’elles parviennent jusqu’à nous, même si les secrets ne le restent pas longtemps dans cette affaire. On devrait en savoir un peu plus dès la fin de cette semaine à propos de ce nouvel épisode de notre feuilleton préféré.