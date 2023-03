Activision-Blizzard : Microsoft signe un autre deal de 10 ans avec une autre société de cloud gaming

C’est l’heure de la grande distribution chez Microsoft. Maintenant que les vannes sont ouvertes, le constructeur semble multiplier les deals comme des petits pains. Pour défendre sa position auprès des régulateurs, notamment ceux du Royaume-Uni et de l’Europe, la firme de Brad Smith s’est engagé à publier les jeux Activision-Blizzard chez les concurrents avec notamment un deal de 10 ans pour la série Call of Duty, qui arriverait par exemple sur les consoles Nintendo ou encore le service GeForce Now de Nvidia. Et pour prouver que ce rachat n’est pas une menace pour le secteur du cloud gaming, Microsoft partage ce deal avec qui le veut bien.

Et un deal pour toi, un autre pour toi aussi, tout le monde aura un deal

Microsoft and Ubitus @ubituskk, a leading cloud gaming provider, have signed a 10-year partnership to stream Xbox PC Games as well as Activision Blizzard titles after the acquisition closes. Our commitment is to give more players, more choice. — Phil Spencer (@XboxP3) March 15, 2023

On apprenait hier que Microsoft avait signé un nouveau partenariat avec Boosteroid, un service de cloud gaming assez méconnu par chez nous mais qui dispose tout de même d’un nombre d’utilisateurs important. Rebelotte aujourd’hui avec un nouvel accord annoncé par le géant américain, qui a signé un deal avec Ubitus, une société japonaise de cloud gaming qui a notamment participé aux versions cloud de nombreux jeux Switch, comme Control ou Resident Evil Village, et qui propose aussi un service de jeu en ligne.

Avec cet accord, les jeux Xbox devraient arriver sur la plateforme et si Activision-Blizzard venait à être racheté, il serait aussi possible de retrouver les jeux de l’éditeur chez Ubitus, dont Call of Duty.

Cet accord est une arme supplémentaire pour Microsoft qui continue d’amasser les soutiens en vue de faire bonne figure auprès des régulateurs, a contrario de Sony qui refuse toujours la moindre discussion et qui se place dans une position de plus en plus isolée. Allez, plus que quelques semaines (on croise les doigts) avant que l’on connaisse le fin mot de cette histoire.