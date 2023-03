Accueil > Actualités > Call of Duty : Microsoft et Sony ne discutent toujours pas tandis que les deals se multiplient

En attendant la décision de la CMA et de la commission européenne, il se pourrait bien que l’avancée du rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft soit au point mort. Le constructeur américain et pendu aux lèvres des deux organismes et continue de faire des pieds et des mains pour s’entourer d’alliés, parfois improbables, comme Boosteroid, un service de cloud gaming peu connu développé en Ukraine, qui va lui aussi bénéficier du deal de 10 ans pour Call of Duty, tout comme Nintendo et Nvidia.

Une communication rompue entre les deux géants

Microsoft annonce ce partenariat stratégique aujourd’hui qui a pour but de montrer une nouvelle fois qu’en rachetant Activision-Blizzard, les frontières pour accéder au catalogue de l’éditeur ne se ferment pas, mais s’ouvrent. Le service Boosteroid compte aujourd’hui 4 millions d’utilisateurs enregistrés, ce qui est un argument de poids pour assurer la défense de Microsoft. Avec cet accord, Boosteroid va lui aussi pouvoir bénéficier d’une publication des jeux Call of Duty sur sa plateforme pendant au moins les dix prochaines années si le rachat passe. Mais même sans cela, Boosteroid pourra déjà compter sur la publication des jeux Xbox sur son service tout prochainement.

Pendant ce temps, Sony semble toujours fermé à la discussion. C’est du moins ce qu’affirme Brad Smith, président de Microsoft, auprès du Wall Street Journal. Il déclare que les deux entreprises ne sont toujours pas parvenues à un accord, et pire encore, que les échanges entre elles ne sont plus d’actualité. En somme, le dialogue entre Microsoft et Sony est toujours rompu. On suppose que Sony préfère attendre d’avoir des premiers indices concernant la décision de la CMA pour renouer le dialogue ou non, puisque l’organisme britannique va être déterminant dans la procédure de rachat.

On saura dans quelques semaines si cette stratégie a payé ou non, mais les plus heureux dans cette histoire, ce sont les acteurs externes comme Nvidia et Boosteroid qui récoltent de sacrés avantages sans avoir à lever le petit doigt.