Activision-Blizzard : Google et Nvidia sont allés voir la FTC pour exprimer leurs doutes concernant le rachat

Comme toute cette histoire autour du rachat d’Activision-Blizzard ne causait visiblement pas un boxon assez grand, d’autres invités entrent dans la danse. Sony a été jusqu’ici l’adversaire le plus combattif de Microsoft à l’égard de cette acquisition, mais il ne s’agit pas de la seule entreprise qui regarde d’un mauvais œil la transaction. Google et Nvidia ont déjà exprimé leur point de vue sur la situation, mais les deux géants sont remontés au créneau pour parler avec la FTC, qui s’est mis en travers de la route de Microsoft.

Deux autres géants renforcent l’avis de la FTC

Bloomberg a révélé cela cette nuit dans un nouvel article qui mentionne que Google et Nvidia sont allés voir la FTC afin de montrer leurs inquiétudes vis-à-vis du rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft. Les deux entreprises ne se sont visiblement pas positionnées directement contre le rachat, mais leurs doutes à ce sujet renforce la position de la FTC qui souhaite bloquer cette fusion (même si l’intention première de l’organisme est certainement d’obliger Microsoft à faire des concessions).

Selon eux, un tel deal entrainerait un déséquilibre dans le monde du cloud, du marché du jeu mobile et de celui des abonnements gaming. D’après les sources du site, Nvidia ne s’est pas opposé à l’acquisition, mais qu’inquiète à l’idée de ne plus avoir les moyens d’être compétitif sur le marché de l’abonnement étant donné qu’il ne pourrait plus avoir accès à certains jeux pour son service GeForce Now.

Pour rappel, Microsoft est pendu aux lèvres de la FTC et des commissions européennes et britanniques concernant leur position sur le rachat. Si le régulateur américain s’est attaquée directement à Microsoft, rien ne dit encore que les autres organismes suivront le pas, mais à mesure que la FTC gagne en soutien, la possibilité de voir le deal être vite conclu s’éloigne un peu plus.