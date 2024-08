À quelle heure Star Wars Outlaws sera-t-il jouable en France ?

Les avis de la presse et des vidéastes ne vont pas tarder à tomber autour de Star Wars Outlaws, puisque le jeu sort cette semaine. Il s’agit là de l’une des sorties les plus attendues de l’année, d’une part parce qu’un jeu Star Wars est toujours un petit événement, et d’autre part parce qu’il s’agit là d’une production made in Ubisoft, ce qui attire toujours les regards (et les débats sans fin). Cependant, tout le monde ne pourra pas jouer à la même heure au titre d’Ubisoft Massive, qui va être lancé en deux temps.