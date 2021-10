9 conseils en vidéo pour bien débuter sur New World

Disponible depuis un peu plus d’une semaine, New World est le nouveau gros projet d’Amazon. Le MMO vous emmène sur une île et vous devrez repartir de zéro. Si la courbe de progression est plutôt bien dosée et les possibilités nombreuses, il n’est pas impossible que vous soyez un peu perdu au début de l’aventure.

C’est pourquoi on vous propose un guide du débutant pour New World, en revenant sur les petites astuces à connaître au lancement. On vous centralise ainsi 9 conseils qu’il est bon de retenir pour progresser facilement. Pour rappel, le jeu est déjà disponible sur PC et l’on vous propose un wiki complet sur New World.