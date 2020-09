Sorti il y a maintenant plus de deux ans sur PC, Among Us aura mis du temps à rencontrer le succès. Ce jeu de survie asymétrique, mettant en scène au maximum 10 personnes, vous demandera d’effectuer de nombreuses tâches dans un vaisseau et de vous méfier de vos coéquipiers. En effet, parmi eux, un ou plusieurs imposteurs se cacheront et feront tout pour vous mettre des bâtons dans les roues, quitte à vous tuer.

Ce rôle d’équipier et d’imposteur est défini juste avant de commencer une partie, et nous allons vous détailler dans ce guide le meilleur moyen de s’en sortir en tant qu’équipier innocent.

Effectuez vos tâches

Il s’agira de votre objectif principal pour vous enfuir du vaisseau. Pour cela, jetez un œil à votre carte, vos tâches seront matérialisées par un point d’exclamation jaune. Dirigez-vous vers ces différents zones pour intéragir avec l’objet en surbrillance pour effectuer un mini-jeu. Attention, certaines tâches seront plus longues que d’autres. Essayez d’effectuer ces dernières lorsque vous serez groupés pour éviter de vous faire tuer bêtement.

Évitez de vous isoler

Un imposteur aura tout intérêt à suivre un joueur qui aura décider de s’isoler, pour le tuer en toute quiétude. Commencez par faire vos tâches dans la zone de départ et essayez de suivre la masse pour éviter de vous faire tuer trop rapidement.

Jetez un œil à la salle de sécurité régulièrement

Cette salle contient un écran vous permettant de visualiser les caméras du vaisseau. Et parfois, vous pourrez assister en direct à une exécution. Regardez bien les bouches de ventilation où peuvent aller les imposteurs.

Soyez attentifs à l’exécution des tâches des autres joueurs

Certaines tâches auront un impact directement visible par les autres joueurs, notamment le mini-jeu où vous devez évacuer des feuilles (les autres joueurs verront les feuilles être éjectée en dehors du vaisseau). Un imposteur qui voudra faire semblant de faire certaines tâches sera vite démasqué si vous ne remarquez pas d’animation particulière.

Soyez attentifs également à la durée de l’exécution de la tâche, avec l’habitude vous verrez vite le temps qu’il vous faudra pour l’effectuer. Un imposteur qui simulera une exécution de tâche pourra être démasqué via le temps qu’il mettre pour « l’effectuer ».

Concentrez-vous sur les tâches urgentes

Les imposteurs saboteront à intervalles réguliers certaines parties du vaisseau : ils pourront éteindre les lumières, saboter l’oxygène ou même les réacteurs. Une alarme se déclenchera dès qu’un élément important sera saboté, dépêchez-vous de suivre les flèches clignotantes pour réparer au risque de mourir d’asphyxie si vous attendez trop. Attention malgré tout à un éventuel guet-apens !

Ne négligez pas la salle ADMIN

Cette salle vous permettra de visualiser la carte qui comprendra la position de chaque joueur dans le vaisseau, sans en savoir le pseudo. Regardez notamment les déplacements, si vous voyez un joueur se téléporter d’un endroit à l’autre, c’est qu’il s’agit vraisemblablement d’un imposteur.

Réparez un sabotage n’innocentera pas un imposteur

Un imposteur pourra saboter et réparer son sabotage pour brouiller les pistes. Ne vous faites pas avoir et méfiez-vous !

N’hésitez pas à nous faire part en commentaire de vos petites astuces pour démasquer les imposteurs ! Pour rappel, Among Us est disponible sur PC.