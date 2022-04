2K Games serait en train de développer son propre Rocket League avec des véhicules façon TRON

Décidément bien renseigné sur le milieu, Tom Henderson a été à l’origine de nombreuses fuites ces derniers mois, comme le tout récent Project Q, qui a été confirmé par Ubisoft dans les jours qui ont suivi l’enquête de l’insider. Ce dernier revient aujourd’hui avec une nouvelle information dans sa besace, publiée sur Exputer, qui concerne cette fois-ci 2K Games, qui serait actuellement en train de développement son Rocket League-like, nommé Gravity Goal.

Le Rocket League killer ?

Selon les sources de Tom Henderson, l’éditeur serait donc sur un projet similaire au jeu de Psyonix, avec des véhicules à contrôler et des buts à marquer, dans des duels ou des matchs en équipes de style 2 vs 2 ou 3 vs 3.

La particularité du jeu serait de nous placer aux commandes de motos plutôt que de voitures, avec un design qui évoquerait celui des motos que l’on peut retrouver dans la licence TRON, avec des couleurs flashy et un style futuriste.

Et pour aller encore plus loin dans l’hommage à la saga de Disney, il serait même possible de lancer des disques sur les autres véhicules adverses pour leur infliger des dégâts. Une fois touchés, les véhicules seraient alors soit ralentis, soit stoppés, et la vitesse de notre moto déterminerait à quel point on peut endommager les ennemis lors de l’impact du disque.

Henderson déclare alors que le jeu serait prévu sur PC, PS5 et Xbox Series, et pourrait être free-to-play. Le jeu aurait alors eu droit à une alpha fermée l’année dernière, et pourrait être annoncé dans les prochains mois. On prendra maintenant le tout avec des pincettes en attendant une officialisation de la part de 2K Games.