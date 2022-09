Z Event 2022 : Le record est tombé, 10 182 126 € ont été récoltés pour plusieurs associations

Beaucoup pensaient que le record de l’année dernière ne pourrait pas être surpassé, mais ZeratoR, Dach et tous les streameurs et streameuses présents à l’événement ont renouvelé l’exploit grâce à des centaines de milliers de donateurs généreux. Pendant plus de 50 heures de stream, les dons se sont multipliés et les équipes ont pu accomplir un joli exploit.

Un « flop », qu’ils disaient

Voici le montant officielle de la cagnotte #ZEVENT22 : 10182126€ récolté au profit de 5 bénéficiaires ! Encore bravo à vous et merci pour tout ! pic.twitter.com/FCOTTrDWg4 — Z Event (@ZEventfr) September 12, 2022

Ce sont donc 10 182 126 € qui ont été récoltés cette année. Si l’événement devait au départ être au profit de la fondation GoodPlanet, les polémiques autour de l’association ont forcé ZeratoR et ses équipes à choisir d’autres associations pour ce Z Event 2022. Cette somme sera donc partagée entre les associations Sea Shepherd, la Ligue de Protection des oiseaux, WWF et Sea Cleaners, qui luttent pour préserver l’environnement.

On adresse donc un grand bravo à toutes les équipes mobilisées pour cet événement caritatif ainsi qu’aux généreuses personnes ayant contribué à faire monter la cagnotte, qui ont permis de récolter une belle somme qui aidera à préserver l’environnement. Et n’oubliez, ce n’est pas parce que l’événement est terminé que vous ne pouvez plus faire des dons. On vous encourage à faire un tour sur les sites de chaque associations pour découvrir leurs actions :

On imagine qu’on se donne déjà rendez-vous pour le Z Event 2023, avec d’autres associations à soutenir.