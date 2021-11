Z Event 2021 : L’événement caritatif explose son record et dépasse les 10 millions d’euros de dons

L’année dernière, lorsque le Z Event a récolté 5 724 377 euros pour Amnesty International, on pensait naïvement que cela serait difficile de faire mieux. Zerator et toutes les personnes qui ont participé à l’édition 2021 ont pourtant prouvé le contraire ce week-end, avec trois jours de lives qui ont permis de presque doubler ce record.

Inarrêtables

Le #ZEVENT2021 c'est fini ! Merci pour ce weekend de folie et répandez de l'amour partout autour de vous, c'est important💚 pic.twitter.com/Vw5ZYfhbbU — Z Event (@ZEventfr) November 1, 2021

Après des heures et des heures de lives en compagnie de plus d’une cinquantaine de streamers et streameuses, ce sont 10 064 480 euros qui ont été récoltés pour soutenir Action Contre la Faim. Une somme ahurissante qui est grimpée en flèche le dernier jour de stream, où les millions s’accumulaient à une vitesse folle. On imagine que l’événement sera ainsi de retour l’année prochaine, et on espère que la générosité des donateurs sera aussi conséquente.

Un grand bravo à toutes les équipes qui ont permis cela et qui aident ainsi Action Contre la Faim à récolter une somme extrêmement importante pour tout le travail que l’organisation effectue dans le monde. Par ailleurs, même si le Z Event est terminé pour cette année, les dons sont toujours ouverts sur le site de l’ONG, et vous pouvez les aider n’importe quand.