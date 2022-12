Accueil » Actualités » Yuji Naka (Sonic) est à nouveau arrêté pour délit d’initié lié à Final Fantasy VII: The First Soldier

L’annonce de l’arrestation de Yuji Naka pour délit d’initié suite à son procès contre Square Enix est probablement dans le top 5 des informations les plus étonnantes que l’on ait pu relayer cette année. Et cela ne s’arrête malheureusement pas là pour l’un des papas de Sonic, puisque le créateur de Balan Wonderworld a de nouveau été arrêté pour le même crime, cette fois-ci pour avoir profité des informations qu’il avait en sa possession concernant le jeu mobile Final Fantasy VII: The First Soldier.

Une fraude encore plus grave

Il y a quelques semaines, on apprenait que Yuji Naka faisait face à la justice après avoir utilisé sa position chez Square Enix pour s’enrichir. Il aurait eu accès à des informations sur certains jeux à sortir, comme Dragon Quest Tact, avant d’invertir dans les studios derrière ces projets, avant que ceux-ci soient annoncés publiquement. Ce qui est illégal, vous l’aurez compris.

Rebelote aujourd’hui avec le studio ATeam, développeur de Final Fantasy VII: The First Soldier. Selon le site d’informations Asahi, Yuji Naka aurait utilisé les informations en sa connaissance pour acheter des parts du studio équivalentes à 144 millions de yens (soit près de 800 000 €), ce qui est nettement plus grave que l’affaire Dragon Quest Tact, où Naka avait acheté pour environ 19 000 € de parts.

En dehors du fait qu’il n’ait pas eu le nez fin, puisque le jeu a vite annoncé sa fermeture, cette accusation pourrait aller très loin, sans que l’on en sache plus pour le moment sur les suites de cette affaire.