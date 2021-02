Un YouTubeur fait construire une PS5 géante et fonctionnelle pour 70 000 dollars

Alors que la plupart des joueuses et des joueurs tentent tant bien que mal d’obtenir une PS5 en guettant le moindre retour des stocks, des personnes plus fortunées se lancent dans des défis complètement improbables comme le YouTubeur Zachary Hsieh (ZHC), qui a fait construire à l’aide d’autres artistes une PlayStation 5 géante.

Tout ça pour jouer à Astro’s Playroom

On apprend alors que le créateur avait déboursé la somme de 70 000 dollars pour arriver à un tel travail, qui a demandé quatre mois de conception.

La PS5 pèse donc près de 230 kg pour une taille de 3 mètres et a été entièrement personnalisées par des artistes. Cette console, qui est visiblement fonctionnelle à défaut de pouvoir rentrer n’importe où, serait donc 100 fois plus grande qu’une PS5 traditionnelle, mais elle disposerait également d’une manette tout aussi large et elle aussi en état de marche pour aller avec.

Autant dire qu’il s’agit évidemment là d’un record du monde, que l’on aurait pas pensé voir un jour. Afin que toute ce buzz serve à quelque chose, ZHC va offrir 20 PS5 traditionnelles à des enfants dans le besoin et à ses abonnés.