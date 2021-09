Youtubers Life 2 : Le jeu fera son entrée cet automne

Sorti en Early Access en 2016, Youtubers Life nous proposait un concept plutôt original, où le but était de devenir le Youtuber numéro un. UPLAY Online et Raiser Games viennent tout juste de dévoiler une toute nouvelle bande annonce pour le deuxième opus qui, en restant sur le même concept, apportera de nombreuses nouveautés.

Rendez la Youtube Money

Ainsi, Youtubers Life 2 proposera aux joueurs et aux joueuses de découvrir la ville de NewTube City qui comportera trois quartiers principaux, le Centre-ville, l’Hôtel de ville et le Port. Il sera également possible de se balader dans les magasins, une salle de sports, un cinéma, ou bien une discothèque. De plus, la ville regorge de nombreux lieux secrets qui n’attendent qu’à être découverts.

Dans NewTube City, nous aurons la possibilité de rencontrer de nombreux Youtubeurs et Youtubeuses connus, tels que, PewDiePie, Rubius, InoxTag, GermanLetsPlay, LaurenzSide, WillyRex, Crainer et bien plus. Ce sera donc une merveilleuse occasion pour faire une vidéo en feat avec PewDiePie pour atteindre le million d’abonnés rapidement. Cependant, il faut avoir à l’esprit qu’ils et elles sont tous et toutes des concurrents/concurrentes pour le titre du meilleur Youtubeur.

Youtubers Life 2 est prévu pour le 19 octobre 2021 sur PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, ainsi que, sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S par le biais de la rétrocompatibilité.