Young Souls refait surface pour une sortie en 2021 sur Stadia

Annoncé au cours de la période estivale 2018, Young Souls avait quelque peu disparu des radars malgré de très bonnes premières impressions. Le titre a finalement refait parler de lui au cours des différentes annonces de Google ces derniers jours pour annoncer sa venue sur Stadia tout en fixant une période de sortie.

Une exclusivité temporaire

Le RPG beat them up coopératif a dévoilé une nouvelle bande-annonce avant d’annoncer qu’il sera une exclusivité temporaire Google Stadia avec une sortie confirmée courant 2021. Un peu plus tard, il arrivera sur Steam, la fiche étant déjà disponible avec la possibilité de le mettre en wishlist.

Développé par le studio 1P2P et chapeauté par l’équipe de The Arcade Crew, Young Souls est un jeu de rôle jouable en coopération qui va suit les aventures d’un duo de parias. Jenn et Tristan, deux orphelins, vont partir en quête d’un sauvetage avec la disparition de leur tuteur.