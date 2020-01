Xenoblade Chronicles : Definitive Edition pourrait sortir en mai

Annoncé en septembre dernier, Xenoblade Chronicles : Definitive Edition n’a, depuis, rien révélé de son contenu, ou de ses potentielles nouveautés. Néanmoins, à en croire un revendeur en ligne, le titre de Monolith Soft aurait droit à une sortie au mois de mai prochain.

Démêler le vrai du faux

Difficile de déterminer, pour le moment, si l’information est véridique, ou si elle découle d’une erreur. Elle reste cependant plausible. En effet, le site CoolShop date cette nouvelle édition de Xenoblade Chronicles au 29 mai 2020, soit dans quatre mois et demie. Cela laisserait largement le temps au studio japonais, et à Nintendo, de nous en dire plus, et de faire monter la hype.

Rappelons que le site n’en est pas à son coup d’essai concernant les prédictions sortant de nulle part, puisqu’il nous apprenait avant l’heure l’existence de Street Fighter 30th Anniversary Collection, pas encore annoncé officiellement à l’époque. De là à affirmer que l’info d’aujourd’hui est solide, il n’y a qu’un pas, et nous ne le franchirons qu’à moitié, en attendant confirmation de Monolith Soft.

Rappelons que Xenoblade Chronicles est déjà disponible sur Wii, Wii U ainsi que sur New 3DS. Cette nouvelle édition devrait lui accorder des graphismes retravaillés, ainsi que, on l’imagine, quelques nouveautés. Quoique, pour le moment, le studio nippon n’ait pas daigné confier de réelles informations croustillantes aux intéressés. Patience est mère de vertu, comme on dit.