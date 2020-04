XCOM : Chimera Squad, un standalone faisant suite à XCOM 2 annoncé

A la surprise générale, 2K Games vient d’annoncer un nouveau jeu de la saga XCOM : XCOM : Chimera Squad. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne s’agit pas d’un nouvel opus possédant la carrure d’un nouvel opus complet.

Une petite suite à Xcom 2

Le titre est en effet présenté comme un standalone, autrement dit il ne faut pas le considérer comme un XCOM 3. L’histoire nous place 5 ans après XCOM 2 où l’on suit une escouade composée d’humains, d’aliens et d’hybrides. Leur but est de lutter contre ceux ne voulant pas d’une alliance entre les races.

Contrairement aux habitudes de la série, chaque membre sera unique avec une personnalité et un background bien précis. On retrouve bien évidemment le gameplay stratégique qui a fait le succès de la franchise, mais à une échelle plus petite pour laisser plus de place à l’action.

On note également quelques nouveautés comme un mode infiltration qui vous permet de choisir l’ordre et l’emplacement d’entrée de vos agents avant un assaut dans un bâtiment. Les membres de l’escouade ont de multiples capacités uniques permettant d’adapter sa stratégie, toutefois si l’un d’eux vient à mourir (en se vidant de son sang) la mission sera un échec. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à regarder la vidéo ci-dessus présentant le gameplay en détail (avec des sous-titres en français).

XCOM : Chimera Squad sera disponible sur Steam le 24 avril prochain. Affiché à un prix de 19.99€, il sera cependant en promotion (à 9.99€) jusqu’au 1er mai 2020. En outre, les autres opus de la licence seront également en promotion. On ne peut que vous conseiller cette superbe série si ce n’est déjà fait.