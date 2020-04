XCOM : Chimera Squad

XCOM : Chimera Squad est un standalone faisant suite à Xcom 2, il ne s'agit donc pas d'un nouvel opus majeur. Toujours développé par Firaxis Games, le titre vous place dans une escouade composée d'humains, d'aliens, et d'hybrides devant luter contre ceux qui combattent l’alliance des races. On retrouvera le gameplay stratégique de la série dans une version plus légère, mais avec quelques nouveautés comme de nouvelles mécaniques de jeu faisant intervenir les capacités uniques des membres de votre groupe.