Xbox Game Pass : SoulCalibur VI et Fallout 76 arrivent en juillet

Comme tous les débuts de mois, le Xbox Game Pass nous présente les nouveautés à venir. Aujourd’hui, on apprend donc l’identité des jeux qui rejoindront le catalogue en ce début de mois de juillet, ainsi que ceux qui quittent le programme.

De la baston au programme

Dès aujourd’hui, les abonnés auront la joie de pouvoir s’adonner au versus fighting puisque SoulCalibur VI rejoint le Xbox Game Pass sur console. Un excellent titre qui arrive en même temps Out of the Park Baseball 21, pour les amoureux de sport.

Fallout 76 fera certainement moins d’heureux le 9 juillet, mais le titre sera disponible à la fois sur PC et Xbox One. CrossCode arrivera quant à lui sur console le même jour. On retrouvera également des DLC qui intégreront le catalogue, comme celui de Minecraft Dungeon, Jungle Awakens qui est disponible dès aujourd’hui.

Au rayon des jeux qui quittent le Xbox Game Pass, on retrouvera les titres suivants :

Vous n’avez plus que quelques jours pour les tester, puisqu’ils seront retirés dès le 15 juillet prochain.