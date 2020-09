Le Xbox All Access pour la Xbox Series X sera finalement proposé à 32.99€ par mois

Parmi les offres de Microsoft, l’une des plus intéressantes pour le public est le Xbox All Access, qui fera son arrivée en France à l’occasion de la sortie de la Xbox Series X | S. Et si on pensait que le prix de l’abonnement que l’on nous avait communiqué était définitif, il faut croire que Microsoft a changé ses plans.

Une économie appréciable

Xbox All Access, ton pass tout-en-un. ⬜ Series S : 24.99€ par mois

⬛ Series X : 32.99€ par mois 💚 pic.twitter.com/GCeo05Ncmx — Xbox FR (@XboxFR) September 17, 2020

C’est en tout cas la branche française de Xbox qui nous intéresse ici, puisque dans un tweet, la marque a déclaré que le Xbox All Access coûterait finalement 32.99€ par mois pour la Xbox Series X, contrairement aux 34.99€ que l’on avait jusqu’ici.

Deux euros de moins qui n’ont l’air de rien, mais qui pèsent lourd sur 24 mois d’abonnement. Pour la Xbox Series S en revanche, rien ne change.

Nul doute que ce service devrait encore plus convaincre les joueurs, qui pourront précommander les consoles dès le 22 septembre prochain.