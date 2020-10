Xbox Series : la rétrocompatibilité détaillée avec un extrait de Fallout 4

Il faut bien admettre que pour le lancement de cette prochaine génération de consoles, on entend plus souvent parler de rétrocompatibilité de que nouveaux jeux exclusifs. Après Sony qui a enfin mis les choses au clair pour la PS5, c’est au tour de Microsoft de donner davantage de détails sur les fonctionnalités de la rétrocompatibilité sur Xbox Series X | S.

Meilleure résolution et HDR pour tous

C’est via une présentation de Fallout 4 que Microsoft veut nous faire constater les changements entre une version Xbox One et une version Xbox Series S, où on peut voir que le titre bénéficiera des 60 FPS sur la nouvelle console. Ce boost de framerate ne sera pas disponible pour tous les jeux, car cela dépend évidemment du moteur et des animations de chaque titre.

Cela étant dit, les jeux profiteront de l’Auto-HDR, qui permettra d’afficher des couleurs nettement plus vives et plus agréables pour tous les titres, comme cela est montré ici en image.

Au delà de cela, on note également que les temps de chargement seront réduits, avec une résolution plus élevée permettant à des jeux Xbox en 360p d’être affichés en 1 440p sur Xbox Series S ou en 4K sur Xbox Series X, avec de bien meilleures textures pour la plupart des jeux rétrocompatibles.

Ainsi, les deux consoles Xbox Series pourront permettre de rejouer à des milliers de titres de la meilleure des manières, en profitant d’un boost non négligeable. On attend maintenant de voir si le Game Boost fonctionnera de la même manière du côté de la PlayStation 5.