Xbox Series : Microsoft ajoute 74 jeux à la liste des titres bénéficiant du FPS Boost

La fonctionnalité FPS Boost de la Xbox Series permet à certains titres de bénéficier d’un framerate amélioré natif, sans que les studios retravaillent les jeux. Une poignée de jeux y ont déjà eu droit, notamment ceux présent sur le Xbox Game Pass, et Microsoft vient d’en rajouter plusieurs dizaines d’un seul coup.

Microsoft passe la vitesse supérieure

The Verge rapporte que le site recensant les titres compatibles avec la fonctionnalité FPS Boost s’est massivement agrandie aujourd’hui, avec près de 74 jeux supplémentaires dans la liste. On y retrouve de tout, comme Assassin’s Creed Unity ou Life is Strange en 60 fps, tandis que d’autres jeux ont droit à du 120 fps. Voici la liste des jeux compatibles avec le FPS Boost :

Jeux en 60 fps sur Xbox Series X

Alien Isolation

Anthem

Assassin’s Creed III Remastered

Assassin’s Creed Rogue Remastered

Assassin’s Creed The Ezio Collection

Assassin’s Creed Unity

Beholder Complete Edition

Dead Island Definitive Edition

Dead Island: Riptide Definitive Edition

Deus Ex Mankind Divided

Dishonored – Definitive Edition

Dishonored: Death of the Outsider

Dragon Age: Inquisition

Dungeon Defenders II

Dying Light

Fallout 4

Fallout 76

Far Cry 4

Far Cry 5

Far Cry New Dawn

Far Cry Primal

Gears of War 4

Halo Wars 2

Homefront: The Revolution

LEGO Batman 3: Beyond Gotham

LEGO Jurassic World

LEGO Marvel Super Heroes 2

LEGO STAR WARS: The Force Awakens

LEGO The Incredibles

LEGO Worlds

Life is Strange

Life is Strange 2

Lords of the Fallen

Monster Energy Supercross 3

My Time at Portia

Prey

ReCore

Sea of Solitude

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Shadow Warrior 2

Sleeping Dogs Definitive Edition

Sniper Elite 4

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

The Evil Within 2

The LEGO Movie 2 Videogame

Tom Clancy’s The Division

Tomb Raider: Definitive Edition

Two Point Hospital

UFC 4

Wasteland 3

Watch Dogs 2

Watch Dogs

Yakuza 6: The Song of Life

Jeux en 120 fps sur Xbox Series X