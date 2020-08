Sony aborde la rétrocompatibilité PS4/PS5 des accessoires

Lorsque l’on a investi ses précieux deniers dans des casques, manettes, et autres accessoires d’un constructeur, la question se pose forcément sur une éventuelle rétrocompatibilité, supportée ou non, lors de la génération à venir.

Une rétrocompatibilité plutôt bien assurée

Parallèlement à l’annonce en ce jour de la date et le programme du prochain State of Play, PlayStation en a profité pour éclaircir le sujet – certes sans doute moins urgent pour le public qu’une date de sortie ou qu’un prix de la console – en nous faisant part de ce qui sera supporté, ou pas, par la PlayStation 5.

Ce qui sera pris en charge sur PlayStation 5

Les périphériques spéciaux sous licence officielle tels que les volants de course, les joysticks ou encore les sticks arcade, aussi bien sur les jeux PS4 que les jeux PS5 compatibles.

Les casques sans fil Platinum et Gold ainsi que les casques tiers qui se connectent via le port USB ou la prise casque.

Les manettes DualShock 4 ou tierces sous licence officielle PlayStation pour jouer aux jeux PS4 compatibles.

La PlayStation Camera, pour jouer aux jeux PS VR compatibles, grâce à un adaptateur fourni gratuitement aux utilisateurs de PS VR.

Ce qui ne sera pas pris en charge sur PlayStation 5

Les manettes DualShock 4 ou tierces sous licence officielle PlayStation, pour jouer à des jeux PS5.

L’application compagnon du casque-micro.

Le constructeur tient également à avertir qu’il ne garantit pas la rétrocompatibilité totale sur PS5 des accessoires et périphériques tiers sous licence officielle. Pour s’en assurer et si vous vous trouvez dans ce cas, il est conseillé d’aller vous renseigner directement auprès du fabricant du produit en question. Enfin, concernant la procédure pour recevoir gratuitement l’adaptateur pour PlayStation Camera, Sony précise qu’elle sera détaillée plus tard.