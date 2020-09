Xbox Series S : le trailer a lui aussi fuité avec de nombreux détails sur la console

Décidément, ce n’est pas la journée de Microsoft. Après le leak des images et du prix de la Xbox Series S, qui a bien obligé Microsoft à régir publiquement pour officialiser la chose, c’est au tour du trailer de présentation de la console d’atterrir plus tôt que prévu sur internet.

Toutes les caractéristiques de la Xbox Series S

no point holding this back now I guess pic.twitter.com/SgOAjm3BuP — WalkingCat (@_h0x0d_) September 8, 2020

C’est encore @_h0x0d_ qui relaye cette vidéo de la Xbox Series S, qui nous apprend beaucoup de choses sur la console. On nous confirme alors que cette Series S sera 60% plus petite que la Series X, et qu’elle ne possédera évidemment pas de lecteur.

Elle disposera tout de même d’un SSD de 512 Go, et pourra afficher une résolution allant jusqu’à 1440p (avec de l’upscale 4K pour les jeux et les médias type vidéo), tout en affichant du 120 fps. Le Ray-tracing sera lui aussi présent, et la console aura droit à toutes les fonctionnalités de la Xbox Series X comme le Smart Delivery et le Quick Resume. Des performances somme toute très honorables étant donné le prix de la console, confirmé à 299 euros.

Maintenant que tout cela a fuité, Microsoft devrait à nouveau officialiser ces informations dans la journée. On espère également avoir des informations sur la Xbox Series X, notamment sur son prix.