Le Xbox Live Gold augmente ses prix, les jeux de février annoncés

Depuis quelques mois maintenant, les nouveaux jeux offerts dans l’abonnement Xbox Live Gold ne soulèvent pas les foules, la faute à un Xbox Game Pass bien plus intéressant. Cela pourrait être amené à changer puisque Microsoft vient d’annoncer les jeux de février, qui sont plutôt intéressants, mais qui s’accompagnent d’une mauvaise nouvelle.

Une augmentation de prix qui va faire des mécontents

En effet, le Xbox Live Gold va prochainement augmenter ses tarifs. Jusqu’ici, le prix d’un mois d’abonnement revenait à 9,99 dollars, et ce dernier va augmenter d’un dollar. Voici les changements de tarifs du Xbox Live Gold :

1 mois : 10,99 dollars au lieu de 9,99 dollars

3 mois : 29,99 dollars au lieu de 24,99 dollars

6 mois : 59,99 dollars au lieu de 39,99 dollars

On ne sait pour le moment pas ce qu’il en est pour l’Europe, et s’il faut s’attendre à une hausse similaire. Pour justifier cela, Microsoft renforce son offre en dévoilant le line-up de février, plus fourni que ce qu’on a l’habitude de voir :

Gears 5 (tout le mois)

Resident Evil (tout le mois)

Dandara: Trials of Fear Edition (du 16 février au 15 mars)

Breakdown (du 16 au 28 février)

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb (du 1er au 15 février)

On attend maintenant de voir si cette flambée des prix va aussi arriver chez nous.