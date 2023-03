Le prochain Xbox Games Showcase aura lieu le 11 juin prochain

Nous ne sommes encore qu’au début du mois de mars, mais le planning des conférences commence doucement à se préciser. La période de l’E3 2023 et du Summer Game Fest devrait être remplie de grands temps forts pour l’actualité et on s’attendait à ce que Microsoft participe avec sa propre conférence, comme tous les ans. Le constructeur a décidé de fixer son prochain numéro du Xbox Games Showcase dès aujourd’hui, en même temps que l’annonce de la date de sortie de Starfield.

Que peut-on attendre du Xbox Games Showcase ?

Join us for #StarfieldDirect following the Xbox Games Showcase on Sunday, June 11 https://t.co/Igj84qH7AT — Xbox (@Xbox) March 8, 2023

Ce nouveau Xbox Game Showcase aura donc lieu le 11 juin prochain à une heure qui reste à déterminer, ce qui veut donc dire qu’il sera suivi du Starfield Direct qui a été annoncé pour le même jour. Rien de bien surprenant ici, on s’attendait plus ou moins à ce que Microsoft organise sa conférence dans ces eaux-là.

Maintenant, que peut-on attendre de cette présentation ? Naturellement, une petite présence de Starfield avant que celui-ci soit détaillé dans le post-show, mais on espère aussi avoir des nouvelles de Hellblade II et de Forza Motorsport. Sauf si bien entendu, ce dernier refait parler de lui sous peu étant donné qu’il est toujours attendu pour la première moitié de cette année, du moins aux dernières nouvelles.

Avowed pourrait lui aussi être présent, mais on ne misera pas forcément sur Fable, tant le développement a patiné pendant un moment. Quant au reste des productions Xbox Game Studios, c’est la grande inconnue, mais peut-être que Microsoft nous précisera un peu plus le contenu de la conférence dans les prochaines semaines.