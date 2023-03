Starfield : On connaît enfin la date de sortie, le jeu est repoussé à la deuxième moitié de l’année

Lorsque Microsoft a tenu sa première présentation de l’année, l’absence de Starfield s’est faite remarquer. Le constructeur avait promis que le jeu de Bethesda aurait ainsi droit à son propre show, centré rien que sur lui, que l’on espérait donc voir débarquer prochainement étant donné qu’aux dernières nouvelles, Starfield sortirait durant la première moitié de l’année 2023. Mais à la surprise générale, ce ne sera pas le cas. Bon, cela ne surprendra en réalité pas grand monde, mais Starfield est bien repoussé à la deuxième moitié de l’année comme Bethesda nous le confirme en vidéo.

Un Starfield Direct annoncé pour juin

Voir arriver Starfield au tout début de l’été semblait presque être utopique. En l’absence de communication autour du jeu, son report était inévitable et Bethesda a choisi de l’officialiser aujourd’hui avec un petit topo en provenance de Todd Howard en personne. Il faudra se contenter de ça, d’un teaser et de quelques images capturées par-dessus l’épaule pour en savoir plus sur le jeu.

Starfield ne sortira donc que le 6 septembre 2023 sur PC et Xbox Series. Une nouvelle date qui est sans doute une bonne nouvelle pour certains (même si Microsoft et Bethesda manquent encore une fois leur objectif), tant le mois de mai et celui de juin promet d’être riche en sortie. Eviter cette période ne peut être que bénéfique pour Starfield, qui s’impose ainsi comme le mastodonte à éviter à la rentrée aux côtés de Baldur’s Gate 3. Et on n’en voudra pas à Bethesda de prendre son temps pour nous livrer la meilleure copie possible du jeu.

Et si vous attendiez un Starfield Direct, prenez encore votre mal en patience. Bethesda a annoncé que cette émission n’aurait lieu que le 11 juin prochain, en pleine période de l’E3 2023. Microsoft tiendra aussi une conférence le même jour, ce qui veut peut-être dire double ration de Starfield au programme.