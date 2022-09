Accueil » Actualités » Xbox Game Pass : Les sorties de septembre avec Disney Dreamlight Valley, Metal Hellsinger et d’autres

La fin du mois d’août était particulièrement remplie pour les abonnés au Xbox Game Pass, et Microsoft ne compte pas ralentir en septembre. On découvre aujourd’hui les nouveaux jeux qui seront intégrés au service dans les jours à venir, et il y aura encore une fois pas mal de choix.

Les jeux de début septembre 2022

Cette rentrée sur le service sera surtout marquée par la sortie de l’accès anticipé de Disney Dreamlight Valley. Le jeu est amené à devenir un free-to-play, mais son accès anticipé est payant, sauf en étant abonné au Xbox Game Pass. On retrouvera aussi le FPS rythmique Metal Hellsinger dans l’abonnement dès sa sortie.

Voici les titres qui arrivent dans le Xbox Game Pass :

Disney Dreamlight Valley : Pack de Fondateur (Cloud, Console & PC) – Disponible

Opus Magnum (PC) – Disponible

Train Sim World 3 (Console & PC) – Disponible

Ashes of the Singularity: Escalation (PC) – 13 septembre

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto & Ace (Cloud, Console & PC) – 13 septembre

You Suck at Parking (Cloud, Console & PC) – 14 septembre

Despot’s Game (Console & PC) – 15 septembre

Metal: Hellsinger (PC & Xbox Series X|S) – 15 septembre

Et malheureusement, pour cette rentrée, beaucoup de titres vont quitter le programme. Voici la liste des jeux qui vont disparaitre du Xbox Game Pass dès le 15 septembre :