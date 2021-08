Xbox Game Pass : Myst, Psychonauts 2, Humankind et d’autres au programme de la fin août

On entre dans la deuxième partie du mois d’août, et forcément, Microsoft vient nous présenter les nouveautés du Xbox Game Pass après un début de mois déjà riche en sorties, comme avec Hades ou Curse of the Dead Gods. Voyons ce que nous réserve le programme pour les deux semaines à venir.

Les nouveau jeux de la fin de mois d’août

On commence avec la grosse sortie du jour qui concerne la communauté PC, à savoir Humankind qui arrive directement sur le Xbox Game Pass le jour de sa sortie. Il en sera de même pour Twelves Minutes, ainsi que Psychonauts 2 dès la semaine prochaine. On notera également l’arrivée de Myst. Voici le programme complet :

Humankind (PC) — 17 août

Need for Speed Heat (Cloud) EA Play — 17 août

Star Wars Battlefront II (Cloud) EA Play — 17 août

Star Wars Jedi: Fallen Order (Cloud) EA Play — 17 août

Recompile (Cloud, Console & PC) [email protected] — 19 août

Train Sim World 2 (Cloud, Console & PC) — 19 août

Twelve Minutes (Cloud, Console & PC) [email protected] — 19 août

Psychonauts 2 (Cloud, Console & PC) — 25 août

Myst (Cloud, Console & PC) [email protected] — 26 août

Au rayon des départs, il n’y a heureusement que peu de jeux qui quittent le programme. Voici ceux qui ne seront plus disponibles dès le 31 août :