Xbox Game Pass : Bugsnax, 7 Days to Die et d’autres arrivent en avril, Assassin’s Creed Origin bientôt inclus

Les abonnés au Xbox Game Pass ont pu découvrir de nombreux titres dans le catalogue en début de mois, comme Life is Strange: True Colors ou encore Lost in Random. Microsoft continue d’ajouter de nouveaux jeux à son programme avec la deuxième fournée pour le mois d’avril, avec une sélection un peu plus maigre qu’à l’accoutumée, mais aussi une belle promesse pour l’avenir.

Le programme de fin avril 2022

Parmi les jeux annoncés aujourd’hui, on retrouve évidemment Bugsnax, qui a récemment confirmé son arrivée sur les consoles de Microsoft, et qui profite d’une sortie simultanée sur le Game Pass.

Microsoft profite aussi de cette sélection pour nous prévenir que des jeux Ubisoft vont arriver prochainement dans l’abonnement, tels que Assassin’s Creed Origins et For Honor: Marching Fire Edition. Pas de date précise concernant ces ajouts, si ce n’est qu’ils devraient arriver sous deux mois.

D’ici là, voici les nouveaux jeux qui vont intégrer le Xbox Game Pass prochainement :

F1 2021 (Cloud) – Aujourd’hui

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (Cloud) – Aujourd’hui

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Console & PC) – Aujourd’hui

7 Days to Die (Cloud, Console & PC) – 26 avril

Research & Destroy (Console & PC) – 26 avril

Bugsnax (Cloud, Console & PC) – 28 avril

Unsouled (Console & PC) – 28 avril

En revanche, les titres suivants quitteront le programme dès le 30 avril :