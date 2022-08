Xbox Game Pass : Tinykin, Immortals Fenyx Rising, Immortality et d’autres arrivent bientôt

L’été est finalement riche en sortie en comparaison avec d’autres années plus calmes, et le Xbox Game Pass ne nous laisse pas une seconde de répit non plus. Même si le début du mois d’août à été relativement tranquille pour les abonnés au service, il y avait quand même de quoi faire avec Two Point Campus et Turbo Golf Racing. Voyons maintenant ce que nous réserve la sélection de cette fin de mois d’août pour le Xbox Game Pass.

Les jeux de fin août 2022

Durant ces prochains jours, on aura l’occasion de découvrir des jeux sur le Xbox Game Pass le jour même de leur sortie, comme le mignon Tinykin, ou encore Immortality qui a récemment été repoussé. Et si vous préférez la baston, rien de mieux que de vous défouler sur Midnight Fight Express.

Voici les jeux qui vont être ajoutés prochainement au Xbox Game Pass :

Coffee Talk (Cloud, Console & PC) – Disponible

Midnight Fight Express (Cloud, Console & PC) – 23 août

Exapunks (PC) – 25 août

Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (Console & PC) – 25 août

Commandos 3 – HD Remaster (Cloud, Console & PC) – 30 août

Immortality (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 30 août

Immortals Fenyx Rising (Cloud, Console & PC) – 30 août

Tinykin (Console & PC) – 30 août

Pour ce qui est des titres qui quittent le catalogue, voici les jeux qui seront retirés du Game Pass le 31 août :

Elite Dangerous (Cloud & Console)

Hades (Cloud, Console & PC)

Myst (Cloud, Console & PC)

NBA 2K22 (Cloud and Console)

Signs of the Sojourner (Cloud, Console & PC)

Spiritfarer (Cloud, Console & PC)

Twelve Minutes (Cloud, Console & PC)

Two Point Hospital (Cloud, Console & PC)

What Remains of Edith Finch (Cloud, Console & PC)

World War Z (Cloud, Console & PC)

Une grosse sélection, pensez donc à tester ces jeux là avant qu’ils quittent le programme !