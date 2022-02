Xbox Game Pass : ARK: Ultimate Survivor Edition, CrossfireX et d’autres arrivent en février

Le mois de février vient tout juste de commencer et le Xbox Game Pass donne naturellement des nouvelles, juste après Sony et le PlayStation Now. Encore une fois, le programme de ces quinze prochains jours s’annonce être très chargé pour le programme, avec quelques sorties day one et des ajouts intéressants. Voici le planning complet des jeux ajoutés au Xbox Game Pass pour ce début de mois de février.

Les jeux de début février 2022

Pour ce début de mois, il y aura de quoi faire, avec notamment pas mal d’indépendant et la grosse sortie de CrossfireX, qui arrive avec son mode solo. On retrouvera aussi Edge of Eternity qui fêtera l’arrivée de sa version console, tout comme ARK qui revient dans sa Ultimate Survivor Edition. Voici la liste complète des ajouts de février dans le Xbox Game Pass :

Contrast (Cloud & Console) – 3 février

Dreamscaper (Cloud, Console & PC) – 3 février

Telling Lies (Cloud, Console & PC) – 3 février

Besiege (Aperçu) (Cloud, Console & PC) – 10 février

CrossfireX (Console) – 10 février

Edge of Eternity (Cloud, Console & PC) – 10 février

Skul: The Hero Slayer (Cloud, Console & PC) – 10 février

The Last Kids on Earth et le Sceptre Maudit ! (Cloud, Console & PC) – 10 février

ARK: Ultimate Survivor Edition (Cloud, Console & PC) – 14 février

Infernax (Cloud, Console & PC) – 14 février

Mais ce mois-ci, il y a aussi quelques titres importants qui s’en vont du catalogue. Voici les jeux qui quittent le Xbox Game Pass ce 15 février :