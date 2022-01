PlayStation Now : Les jeux du mois de février sont connus, avec GTA Vice City dans le lot

Le mois de février va débuter, et on s’attendait à ce que Sony dévoile les nouveautés du PlayStation Now, après l’avoir fait avec les jeux du PS Plus, qui arrivent dès demain. Et c’est donc sans grande surprise que l’on apprend que dans le line-up des jeux attendus sur le service de PlayStation en février, on retrouve un certain GTA Vice City.

Les jeux de février 2022

Le remaster du jeu de Rockstar avait été l’objet d’une fuite il y a quelques jours, avec des pubs qui confirmaient sa présence dans le PlayStation Now.

Cette fuite est aujourd’hui avérée, puisque Sony confirme que GTA Vice City arrivera bien sur le service dès demain, mais pour une durée limitée. Voici la liste des nouveautés sur le PS Now en février 2022 :

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition (jusqu’au 2 mai 2022)

Little Big Workshop

Through the Darkest of Times

Death Squared

Un petit line-up pour ce mois de février en somme, peut-être car Sony prépare la relève du service avec le projet Spartacus ? Réponse dans les prochains mois.