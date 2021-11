Le Xbox Cloud Gaming est arrivé sur Xbox One et Xbox Series

C’est la semaine des surprises du côté de chez Xbox. La marque vient de fêter ses 20 ans et a organisé une célébration en ligne avec une émission spéciale il y a quelques jours, qui a permis d’annoncer l’arrivée surprise du multijoueur de Halo Infinite dans la foulée. Une autre surprise arrive aujourd’hui, celle du Xbox Cloud Gaming sur consoles.

Le cloud sur consoles, c’est maintenant

Cela fait quelques mois que Microsoft en parle, et c’est aujourd’hui plus concret. Après être arrivé sur PC, le Xbox Cloud Gaming est désormais disponible sur Xbox One et sur Xbox Series. Pour en profiter, il faut être abonné au Xbox Game Pass Ultimate, qui vous donnera ainsi accès à une sélection de jeux qui sont jouables en cloud gaming.

A quoi cela peut-il servir ? Tout d’abord avec cette fonctionnalité, vous pourrez essayer les titres qui vous intéressent sans avoir à les installer, ce qui peut éviter une perte de temps, tout en économisant de l’espace.

Mais c’est encore mieux pour celles et ceux qui ne possèdent qu’une console Xbox One, car avec cette mise à jour, vous pouvez désormais jouer à des jeux qui n’étaient jusqu’ici accessibles que sur Xbox Series, comme Recompile ou encore The Medium. Pour avoir la version next-gen de Microsoft Flight Simulator, il faudra en revanche attendre le début de l’année 2022.