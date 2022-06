Jouer au Xbox Cloud Gaming est désormais possible sur les Smart TV Samsung de 2022

Annoncée il y a seulement 3 semaines, une nouveauté de taille vient désormais d’être rendue possible sur les Smart TV de la marque Samsung sorties en 2022, la possibilité de jouer à un large catalogue de jeux vidéo via l’application Xbox directement sur votre écran, sans passer par l’achat d’une console. Des jeux comme Forza Horizon 5, Halo Infinite, mais aussi A Plague Tale : Innocence ou encore Microsoft Flight Simulator. Une avancée technologique qui pourrait changer pas mal de choses à l’avenir.

Game Pass quand tu nous tiens

En effet, dès ce 30 juin et dans plus de 25 pays, il vous est désormais possible d’accéder aux jeux présents dans le Xbox Cloud Gaming directement depuis l’écran d’accueil de votre Smart TV. Pour cela, il vous faudra néanmoins répondre à plusieurs pré-requis en plus d’avoir une très bonne connexion internet :

Vous équiper d’un téléviseur de marque Samsung Smart TV sorti cette année (une dizaine de modèles sont concernés).

sorti cette année (une dizaine de modèles sont concernés). Télécharger et lancer l’application Xbox depuis le Samsung Gaming Hub ou le Média Hub.

depuis le Samsung Gaming Hub ou le Média Hub. Souscrire à un abonnement Xbox Game Pass Ultimate (le seul contenant l’accès au Xbox Cloud Gaming) au prix de 12,99€ par mois pour avoir accès à plusieurs centaines de titres directement.

(le seul contenant l’accès au Xbox Cloud Gaming) au prix de 12,99€ par mois pour avoir accès à plusieurs centaines de titres directement. Brancher une manette en Bluetooth au téléviseur (de marque Xbox, tiers ou même Sony).

A noter que seul le jeu Fortnite est disponible dans l’application sans avoir à souscrire à l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Il sera d’ailleurs bientôt possible de jouer à davantage de jeux, présents ou non dans le Xbox Game Pass, à partir du moment où ils sont présents dans votre bibliothèque de jeux achetés.

Bien que cela ne soit pour l’heure disponible uniquement sur certains modèles, uniquement de la marque Samsung et sortis cette année, on peut facilement imaginer que cela ne représente qu’une étape dans l’avancée des services de Microsoft dans nos foyers afin de donner l’accès au plus grand nombre à un large catalogue de contenus.

Dans les premières communications au sujet de ce déploiement sur les TV Samsung, Xbox annonçait par ailleurs travailler activement avec d’autres constructeurs de télévisions dans le monde. Xbox a par ailleurs confirmé via un post de blog qu’ils révèleront bientôt les prochaines étapes de leur ambition de déploiement sur le maximum d’appareils possible.