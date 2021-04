Le Xbox Cloud Gaming arrive en bêta fermée sur PC et mobiles et tablettes iOS

Disponible depuis septembre 2020 sur les appareils Android, le Xbox Cloud Gaming, aussi appelé xCloud, débarque dès aujourd’hui en phase bêta sur PC ainsi que sur les téléphones et tablettes tournant sous iOS. Notez que l’accès à celle-ci est restreint et s’effectue uniquement sur invitation aux membres du Xbox Game Pass Ultimate.

Plus de joueurs et de joueuses au fur et à mesure

Pour rappel, le Xbox Cloud Gaming est un service vous permettant de jouer à plus d’une centaine de jeux du Game Pass via les navigateurs internet Edge, Google Chrome et Safari. Comme l’explique le site officiel de Xbox, cette bêta est l’occasion de tester le système en ajustant les fonctionnalités proposées afin de créer une expérience fiable sur toutes les plateformes. De nouvelles invitations seront envoyées régulièrement au cours des prochains mois.