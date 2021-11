WWE 2K22 fait le point sur ses nouveautés et ses modes en vidéo

Après le fiasco de l’opus WWE 2K20, la licence devait se réinventer a pris une pause que l’on espère être bénéfique pour son avenir et tous tous les fans de catch. Histoire de nous rassurer, 2K Games vient de sortir une vidéo qui fait le point sur les leçons apprises, en montrant ici une partie des nouveautés du jeu, ainsi que les fonctionnalités qui seront de retour.

Des promesses pour ce nouvel opus

Ce top 10 permet donc de faire le point sur ce qui nous attend dans WWE 2K22, comme le GM Mode qui fera son retour sous le nom de My GM. On y voit aussi un moteur graphique retravaillé, un gameplay retravaillé avec des contrôles différents, le mode Showcase, ainsi que le mode My Rise, autrement dit le mode Carrière.

WWE 2K22 devrait normalement refaire parler de lui en janvier prochain pour une présentation complète, avant de sortir dans le courant du mois de mars 2022.