Wuthering Waves : Gameplay, date, exploration… Tout savoir sur le concurrent à Genshin Impact

Ce n’est un secret pour personne, Genshin Impact a cartonné. Sorti il y a deux ans, il a quelque peu bouleversé le monde du jeu vidéo avec sa formule en monde ouvert et free-to-play, avec plein de choses à faire et du contenu ajouté régulièrement. Certes, le principe n’a rien de révolutionnaire et il puise ses inspirations chez certains grands noms, mais c’est un peu le premier vrai gacha a être pensé pour le solo, et surtout avec de telles ambitions, sans oublier le fait qu’il soit disponible sur PC et consoles en plus du mobile.

Sans surprise, avec l’incroyable succès qu’il a connu, on s’attendait à ce que d’autres projet fleurissent et essayent de suivre la tendance. Preuve en est, on a eu beaucoup d’annonces ces derniers mois. Tower of Fantasy est le premier vrai exemple, car disponible depuis quelques semaines. Mais d’autres vont suivre le pas, notamment Seven Deadly Sins ou encore le prometteur Arknights: Endflied. Aujourd’hui, on s’attarde sur le potentiel premier vrai concurrent qui risque de donner du fil à retordre à Genshin, Wuthering Waves. On vous dit tout ce que l’on sait dessus.

Un Genshin-like qui a du pedigree

Wuthering Waves est un nouvel action-RPG en monde ouvert développé par Kuro Game. Un détail qui a son importance puisqu’il s’agit d’un studio basé à Hong Kong, que l’on connait pour l’excellent Punishing: Gray Raven, un jeu mobile sorti il y a quelques années.

Punishing Gray Raven, ou PGR pour les intimes, est un titre qui a été très bien reçu. Certes, il ne s’agit pas d’un open world, donc les développeurs vont devoir faire leur preuve sur la construction du monde, mas il a su prouver de nombreux qualités. Les combats notamment, qui sont très dynamiques et procurent un très bon feeling, ainsi que d’autres aspects très réussis, ce qui nous laisse un très bon espoir pour ce nouveau projet, qui a encore plus d’ambition et qui va logiquement profiter des bonnes choses apprises sur PGR.

On en revient à Wuthering Waves : Dans les grandes lignes, il est très proche d’un Genshin Impact : nous aurons un grand monde ouvert à explorer théoriquement en solo avec des activités à réaliser un peu partout, un système d’expérience, des combats, un gameplay à la troisième personne, plusieurs personnages jouables, des quêtes à réaliser, une histoire principales et des activités annexes, etc.

On n’en sait encore peu sur l’histoire qui semble très cryptique. On sera plongé dans un monde qui a échappé à la destruction et qui va essayer de se reconstruire. On nous dit que le monde porte la cicatrice de cet événement et qu’il n’est plus stable. Plus sombre et peut-être plus mature qu’un Tower of Fantasy ou qu’un Genshin Impact, l’univers a moins de couleur, et les paysages qu’on a vu semblaient beaucoup plus dévastés.

Nous aurons le loisir d’incarner un personnage masculin ou féminin. Mais nous avons également pu apercevoir d’autres personnages que l’on pourra jouer, probablement via des invocations. L’un des visages qui revient souvent dans la communication est Yangyang, une épéiste en tenue bleue. Pour le reste, on peut voir un monde plutôt hostile avec des créatures qui ont l’air assez grandes et surtout menaçantes.

Une exploration dynamique

Pour l’exploration, nous aurons une grande carte à explorer avec plusieurs zones. La majorité des coins seront dévastés mais on a tout de même pu apercevoir une ville, assez grande, avec un peu de civilisation qui a plutôt l’air futuriste. On imagine qu’il s’agira d’un des hubs principaux. Dedans on y trouve des marchands, des donneurs de quêtes et des activités à faire. On peut d’ailleurs choisir l’heure de la journée et donc avancer le temps, pour par exemple, se balader de nuit.

Il y a ainsi pas mal d’options pour se mouvoir et découvrir les alentours. On peut courir, sprinter, sauter, ouvrir des coffres, nager et escalader les parois de deux manières : soit avec de l’escalade classique, soit en faisant du wall run, c’est-à-dire courir sur les murs. On a aussi une barre d’endurance et on peut voir qu’il y a un double saut, un sorte de grappin et un planneur. A noter que le fait de courir sur les murs ne servira pas uniquement qu’à grimper en exploration et aura également une utilité en combat pour effectuer des attaques en plongée.

Des combats qui s’annoncent rythmés

Les combats justement, parlons-en. Ces derniers ont l’air d’être particulièrement dynamiques, à l’instar de ce que l’on avait dans Punishing Gray Raven. Les affrontements se feront au corps-à-corps ou à distance en fonction de l’arme et donc du personnage que vous avez. Le tout semble très fluide, avec le wall run pour faire une attaque en plongée, mais aussi le grappin pour prendre un peu de hauteur avant de faire une attaque en piquée. Le grappin a un temps de recharge d’une dizaine de seconde et vous pouvez l’utiliser en exploration ou en combat

On a aussi un système d’esquive parfaite. Si l’on esquive au bon moment, on aura un symbole qui s’affiche qui semble légèrement ralentir le temps. On peut faire des enchainements, à terre ou dans les airs, on a des attaques magiques, notamment avec du givre, on a des champs de force, des attaques rapides, et on peut aussi faire des invocations comme par exemple, avoir le soutien d’un golem pendant quelques instants.

On aura plusieurs capacités par personnages avec différents temps de recharge et une ulti. Le studio semble beaucoup aimer les attaques au corps-à-corps et surtout, lorsqu’il s’agit de lames comme une épée, des dagues ou une grosse claymore. Certains personnages pourront aussi attaquer à distance, et c’est justement à distance qu’on retrouve les gameplay les plus originaux.

C’est le cas de Verinel, qui semble utiliser les éléments. Elle semble mettre à profit des racines pour taper ses opposants et peut glisser pour faire une charge sur l’adversaire. Chixia, elle, attaquera avec des flingues et Bailian peut contrôler une sorte d’entité. Vous pouvez alors composer une équipe de trois personnages, et switcher de personnage à la volée. Les synergies seront importantes vu qu’il y aura un système similaire au résonance entre les compétences.

Pour résumer, chaque personnage aura donc un ulti, une technique spéciale, un objet à équiper et une invocation. Tous auront un temps de recharge, et l’ulti devra en plus être rechargée. Petite particularité, chaque personnage disposera aussi d’une barre spéciale, située au milieu en bas de l’écran. Celle-ci est propre à chaque personnage en fonction de ses particularités, et si l’on ne sait pas exactement à quoi cela servira, il semblerait que cette mécanique soit différente pour chaque personnage ; probablement un power up.

On a aussi des combats de boss, qui ont l’air assez costauds, et un objet à équiper : pour l’instant, nous avons surtout vu le fameux grappin, déjà évoqué plus haut, mais on peut aussi le remplacer par une autre faculté. Il est par exemple possible de scanner l’environnement autour de vous.

Free-to-play ?

Qui dit gacha, dit aussi invocations. Pour l’instant, on n’a très peu d’informations sur cette partie. Il y aura bien plusieurs personnages, donc on imagine que ce sera un système classique où l’on effectue des tirages pour avoir des personnages. Rien n’est confirmé mais ce sera sans doute un free-to-play avec tous les poncifs du genre, donc des invocations avec de la monnaie en jeu et de la monnaie premium payante, un battle pass etc. Nous spéculons, mais ça n’aurait absolument rien d’étonnant. Côté casting, on a pu apercevoir une bonne dizaine de personnages avec majoritairement des visages féminins mais plusieurs avatars masculins ont déjà été confirmés.

Quand sortira Wuthering Waves ?

Pour l’instant, Wuthering Waves n’a aucune date de sortie. Lors de l’annonce, en mai 2022, les développeurs ont déclaré que le jeu était encore à un stade de développement peu avancé. Cependant, cela ne les a pas empêché de refaire une apparition publique en juillet avec du gameplay puis une autre à la rentrée. Il y a déjà eu des tests techniques, donc bien qu’on n’ait pas encore de période, le studio semble tabler sur une sortie pour 2023.

Concernant les plateformes, c’est officiellement confirmé sur mobiles, iOS et Android. Officieusement, on peut aussi s’attendre à une arrivée sur PC étant donné que les tests techniques étaient joués dessus. Le jeu n’a pas non plus confirmé officiellement son arrivée en Occident mais à la vue les ambitions et surtout le fait que les communications (trailers doublés en anglais, page Twitter anglaise…), nous n’avons pas trop de doute sur une sortie mondiale. Reste à voir si cela se fera en simultanée de la mouture asiatique.