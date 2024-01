Le gacha Wuthering Waves va bientôt démarrer sa deuxième bêta fermée

La sortie se rapproche

Développé par Kuro Games, rendu célèbre pour Punishing: Gray Raven, Wuthering Waves en a intrigué plus d’un lors de ses dernières présentations grâce à un chara-design qui a séduit, un gameplay très dynamique et un monde qui n’attend que d’être exploré, comme on peut le voir avec le nouveau trailer diffusé tout récemment, qui s’attarde sur quelques personnages jouables. Les premiers retours sur la bêta du jeu ont amené le studio à faire quelques changements et avant la sortie globale du titre, une deuxième phase de bêta viendra assurer que tout est en ordre pour le lancement.

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour participer à cette bêta, et ce jusqu’au 7 février prochain. Il faut simplement de vous rendre sur le site officiel pour remplir un questionnaire sur vos habitudes de jeux et renseigner votre mail dans l’espoir d’être ensuite sélectionné. Les dates de la bêta n’ont pas encore été précisée, mais celle-ci aura lieu sur PC, Android et iOS. Voici les configurations PC minimales requises :

OS : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel I5 (9th Gen)/Ryzen 2700

Carte graphique : Geforce 1060/RX570

RAM : 16G