Wuthering Waves : L’action-RPG de type gacha de Kuro Game sortira le 23 mai sur PC et mobiles

Annoncé en mai 2022, Wuthering Waves est une production qui fait de l’œil à pas mal de joueurs et de joueuses, notamment ceux et celles cherchant une alternative solide à Genshin Impact. Bonne nouvelle, en plus de se dévoiler davantage à travers une magnifique vidéo cinématique publiée aujourd’hui sur YouTube, l’action-RPG en monde ouvert de type gacha a annoncé sur Twitter/X qu’il sortira le 23 mai prochain en free-to-play sur PC via l’Epic Games Store, iOS et Android.