World Championship Boxing Manager 2 est disponible, nos impressions

Les jeux de boxe ne sont plus aussi populaires qu’à une période. Cela fait d’ailleurs plusieurs années que nous n’avons pas eu de jeux Fight Night, la réputée licence de simulation, dont la vedette a été volée par la saga UFC. Pour autant, il semblerait qu’un reboot de la franchise de boxe soit dans les tuyaux. En attendant, la plus grosse attente se trouve du côté d’Undisputed devant apparaître en 2023 et qui compte bien devenir la nouvelle référence en termes de simulation.

Si vous souhaitez une œuvre moins ambitieuse et qui ne fait pas chausser les gants, mais plutôt un costard, sachez que World Championship Boxing Manager 2 déboule sur Steam aujourd’hui, et sur console prochainement. Développé par Megga Cat Studios et édité par Ziggurat, le soft fait suite à un premier opus parût en 1991. Jeu de stratégie et de simulation, vous incarnez un entraîneur de boxe chargé de recruter et former des combattants afin de les hisser jusqu’au sommet.

Plus dure sera la chute

World Championship Boxing Manager 2 est un petit jeu en pixel-art qui va se diviser en deux modes distincts : Carrière et Histoire. Le premier va être le cœur de la proposition en nous permettant d’entamer une aventure à son image. Toute proportion gardée. Vous devrez recruter des combattants avec des statistiques prédéfinies et variables, mais aussi opérer quelques modifications visuelles à votre poulain, dans l’idée de lui donner de la personnalité.

Malheureusement c’est d’une pauvreté affligeante, rendant difficile le fait de customiser correctement ses personnages pour leur donner de l’identité et de la variété. Que ce soit vos boxeurs, boxeuses ou ceux adverses, les redites sont monnaies courantes. Vous allez également devoir embaucher du personnel, pour les entrainements ainsi que les soins. En effet, il est impératif d’entraîner ses combattants dans des statistiques précises, autant qu’allouer du temps au repos. Vous aurez à gérer une barre d’énergie et une jauge de stress.

Le titre propose également un contexte narratif banal, mais qui a le mérite d’être là, et nous donne l’occasion de choisir entre deux choix de réponses sur certains dialogues, mais aussi de féliciter ou non son élève après un combat. Des décisions censées avoir un impact, même si c’est relativement limité. L’intention est là, c’est déjà ça. Attention tout de même, il y a quelques errances sur la traduction française.

Concernant le mode histoire, il va permettre de se familiariser avec les mécaniques du jeu, ainsi que jouer avec des sportifs, sportives célèbres de la discipline. Sugar Ray Robinson, Sue « Tiger Lily » Fox ou encore The Rock From Bockton, alias Rocky Marciano. Un parti pris appréciable bien que manquant vite d’intérêt. Parce que World Championship Boxing Manager 2, malgré ses bonnes intentions, peine à rendre l’expérience passionnante.

Rocco sans ses frères

Le problème majeur ? Les combats. Le manque de diversité dans les chara design, dans les coups ainsi que les mouvements des acteurs sur le ring. Tout cela rend l’immersion et l’engagement inexistants. Il suffit d’une poignée d’heures pour se rendre compte du manque de diversité sur tous les plans du jeu. Ajoutez des commentateurs futiles et qui se répètent sans cesse, sans compter l’absence générale d’ambiance et l’œuvre perd toute saveur.

D’autant que le cheminement de l’aventure, notamment en mode carrière est assez lent dans sa progression. Autre point handicapant, nous n’avons pas d’indication fiable sur les caractéristiques des boxeurs que l’on affronte, de même qu’il n’est pas possible de voir à l’avance sur le calendrier contre qui nous devrons combattre. Des manquements peu logiques dans un jeu de ce genre, en plus d’handicaper un minimum notre progression où l’on doit le plus souvent se lancer à l’aveugle. Avec l’espoir que nos entraînements seront suffisants pour que notre élève s’en sorte. Parce que, sur le fond, la dimension stratégique est presque fictive.

Lors des combats, précisément entre les rounds, vous ne pourrez choisir qu’entre quatre approches stratégiques, peu gratifiantes visuellement d’ailleurs, ainsi que des soins pour la santé et l’endurance. Une fois le round lancé et les boxeurs s’envoyant des coups, vous ne pourrez qu’être spectateur. C’est dommage de ne pas avoir permis de changer de stratagème en plein affrontement pour renverser la vapeur.

Soigne ton gauche

Compte tenu de la durée d’un match, délimité par des rounds de 20 secondes, il y a peu de temps de manœuvre. De quoi justifier cette passivité en combat pour l’entraîneur, cependant notre rôle en est considérablement réduit. Impossible de vraiment poser un plan de jeu ou de chambouler un round en cours par une quelconque intervention.

Tous ces points négatifs soulevés posent problème pour apprécier le jeu. D’autant plus quand le déroulement des aventures, que ce soit en mode carrière ou dans les scénarios du mode histoire, sont similaires. Donnant l’impression d’avoir deux fois le même mode de jeu. Surtout que Sugar Ray Robinson bouge à peu de chose près comme Jean L’Anonyme de votre carrière.

La différence reste dans la gestion de votre salle et votre personnel, bien que cela soit dénué de profondeur. La proposition ne semble pas pleinement maîtrisée et bien trop frileuse. Nous attendions quelque chose à l’image d’un Weedcraft Inc, qui réussissait à être complet, varié dans ces éléments, mais surtout convaincant dans la retranscription de son sujet.

World Championship Boxing Manager 2 dispose de bonnes intentions, cependant en l’état, il faut avouer que le soft n’est pas très pertinent. Peut-être que des mises à jour viendront améliorer l’expérience d’ici sa sortie console, espérons-le, mais il y a pas mal d’aspects à revoir.