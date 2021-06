Wizard with a Gun s’annonce pour 2022 sur Switch et PC

Wizard with a Gun était l’une des cinq annonces promises par Devolver pour sa présentation E3 2021. Au développement, on retrouve Galvanic Games que l’on connait déjà pour Gurgamoth, Rapture Rejects ou Some Distant Memories.

Avadra kalasha

Il s’agit d’un jeu de survie bac à sable jouable jusqu’à quatre. On contrôle comme l’indique le titre un sorcier avec une arme à feu mais le joueur devrait avoir une grande liberté puisque l’on peut crafter armes, munitions, équipements et sorts. Et surtout expérimenter avec différentes combinaisons.

On a également une base à personnaliser et c’est grâce à celle-ci que l’on pourra visiter les différents biomes générés aléatoirement pour rendre chaque exploration unique.

Wizard with a Gun sortira en 2022 sur PC et Nintendo Switch.